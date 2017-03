EXCLUSIV! Cat de mare e RUPTURA intre Reghe si Becali? Cele 3 mari nemultumiri ale antrenorului fata de patron

Situatia la Steaua e tot mai complicata. Becali anunta ca va lua masuri drastice, dupa infrangerea cu 3-1 in fata lui Dinamo.

Dar nemultumirile nu sunt numai dinspre loja spre banca, ci si invers. Antrenorul Stelei are cateva motive sa fie suparat pe modul in care Becali conduce clubul in aceste momente.

Potrivit unor informatii pe surse, Reghecampf are trei nemultumiri in acest moment.

1. Patronul spune la TV echipa de start

Este un lucru cunoscut public si dezvaluit de Reghecampf la o conferinta de presa. Becali obisnuieste sa intre in ziua meciului la TV si sa spuna echipa de start, ceea ce il pune in dezavantaj pentru antrenor in fata echipei rivale.

2. Jucatorii sunt speriati de Gigi Becali

Criticile publice aduse de Becali la adresa jucatorilor nu reprezinta un lucru nou. Finantatorul Stelei practica acest lucru de cand a ajuns la club si a avut multe "victime" pe drum. Potrivit surselor www.sport.ro, unii jucatori s-au plans la antrenor ca le este teama sa joace din cauza ca sunt criticati la finalul meciurilor, chiar daca au prins cateva minute.

3. Nu a primit un inlocuitor pentru Stanciu si un fundas central de calitate

Politica de transferuri a Stelei in acest sezon a fost costisitoare, dar clubul a iesit pe plus. Hamroun, Varela, Tosca, Popa, Stanciu si Chipciu au plecat, iar Becali a adus nume importante la club, precum Alibec si Florin Tansae, cele mai scumpe transferuri ale sezonului in Romania.

Cu toate acestea, Reghecampf ar fi nemultumit pentru ca patronul nu i-a adus un inlocuitor potrivit pentru Nicusor Stanciu si un fundas central de calitate. In centrul apararii, Tamas, Moke si Balasa sunt folositi prin rotatie.

