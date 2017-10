EXCLUSIV | Cand ar putea reveni Alibec in echipa Stelei, dupa ce a fost exclus din lot!

Denis Alibec a fost exclus din lot de conducerea Stelei, dupa evenimentele de vineri seara, de la meciul cu FC Voluntari.

Alibec a jucat slab si a facut scandal dupa meciul de la Voluntari. A dat cu picioarele in usi, in drum spre vestiar, si l-a enervat pe Gigi Becali.

Patronul Stelei a anuntat ca Alibec a fost pedepsit cu excluderea din lot, dupa iesirea de la Voluntari.

Si nu a glumit! Alibec nu va fi in lotul lui Dica pentru meciul din Europa cu Hapoel Be'er Sheva si sunt sanse mici sa prinda si urmatoarele doua meciuri - cu Timisoara in campionat, duminica, si cu Sanatatea Cluj, miercurea viitoare, in Cupa Romaniei.

Conform surselor PRO TV, Alibec va reveni cel mai probabil in lotul Stelei abia la meciul cu Craiova , de pe 29 octombrie.

Exclus din lot si amendat cu 75.000 de euro

"Nu am stiut pana acum ca Alibec a avut contract de titular si pana la finalul meciului, ca altfel poate ne ia la bataie Alibec."

"Niciodata nu am fost asa de suparat cum m-am suparat aseara pentru ca i-am permis prea multe, l-am facut capitan si am ajuns aici. Am vorbit cu Dica, mi-a zis <din punctul meu de vedere, Alibec nu mai exista>. Stiti ca ma bag la echipa, dar in situatii de indisciplina tot timpul am respectat suta la suta hotararile antrenorililor. Dica mi-a zis <te superi, nea Gigi, nu te superi, fa ce vrei, daca vrei, ma las eu, dar asa ceva nu permit. I-am permis prea multe si el nu mai face parte din lotul echipei>."

"Dica a zis ca nu-l mai antreneaza si nu mai vorbeste cu el."



"Dimineata, l-am sunat pe Argaseala si i-am zis sa-i ia 25 la suta, si lui, si lui Golofca. Ca-l iertasem pe Golofca si acum nu-l mai iert nici pe el. Nu mai permit nimic, pentru ca ce se intampla acum, nu s-a mai intamplat niciodata la Steaua. De ce? Din cauza tolerantei pe care am permis-o eu. Alibec are aproape 300.000, 25 la suta inseamna 75.000", a declarat Becali, la Pro X.