EXCLUSIV! Becali ii plateste clauza de reziliere lui Budescu! Singura conditie sa se faca transferul

Finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Gigi Becali a inceput deja campania de transferuri pentru sezonul viitor. Dupa ce i-a luat pe Larie si pe Morais, Steaua e aproape sa il transfere si pe Budescu de la Astra.

Patronul Stelei a aflat clauza de reziliere a lui Budescu, de 800.000 de euro, si e pregatit sa o plateasca imediat. Singura problema este Budescu, cel care nu este foarte convins ca vrea sa vina la Steaua.

Becali incearca sa il convinga in aceste zile pe Budescu sa semneze cu Steaua, mai ales ca echipa va participa in preliminariile Champions League, in timp ce Astra va avea un traseu greu in Europa League.

Budescu va incasa jumatate din clauza de reziliere, de 800.000 de euro!