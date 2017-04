EXCLUSIV: Asta e clubul pentru care a fost Reghe in Qatar! Ar putea antrena doi SUPER jucatori daca accepta

Laurentiu Reghecampf are o propunere clara din Golf, insa lucrurile sunt departe de a fi rezolvate intre el si Becali!

Patoronul tine de clauza in valoare de 700 000 de euro. La fel ca in momentul in care a negociat cu Al Hilal, Reghecampf va trebui sa plateasca daca vrea sa plece.

Sursele sport.ro sustin ca echipa care-l vrea pe Reghecampf e Al Wahda din Emiratele Arabe Unite. Prima runda de discutii fata in fata a avut loc la Doha, in Qatar, acum doua saptamani, cand Reghe a fost plecat pentru doua zile din tara.

Cunoscuta ca o mare consumatoare de antrenori, Wahda e pregatita acum de fostul antrenor al nationalei Mexicului, Javier Aguirre. Vedetele sunt chilianul Valdivia si maghiarul Dzsudzsak, dar si capitanul Ismail Matar, 33 de ani, convocat de 114 ori in nationala Emiratelor Arabe Unite. Al Wahda se lupta in grupele Ligii Campionilor Asiei chiar cu Al Hilal, fosta echipa a lui Reghecampf!

Intre mai si septembrie 2010, echipa din Emirate l-a avut antrenor pe romanul Boloni.