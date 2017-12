"Eu il vreau? Cine e?" :)) Becali a UITAT ca isi doreste un transfer! Ce declaratie a dat despre tinta de ULTIMA ORA a Stelei

Becali a uitat de pustiul pe care anuntase ca-l vrea la Steaua.

Denis Dragus a marcat un super gol pentru Viitorul in meciul de la Botosani. Impresionat, Becali anuntase ca-l vrea la Steaua pe noul pusti senzatie de la Viitorul. Intre timp, patronul Stelei a uitat de interesul pentru Dragus. Spune ca atacantul trebuie sa confirme intai in Liga 1 pentru a putea ajunge in echipa lui Dica.

"Dragus... cine e? Trebuie sa-l vad. Aaa, e ala de la Viitorul. Mi-a placut golul, sangele rece de la golul pe care l-a dat cu Botosani. Un copil sa faca asa ceva... conteaza. Dar mai e mult pana sa-l iau. Coman, Nedelcu, Benzar, Tanase au confirmat, eram siguri de ei cand i-am adus. Dragus daca a dat un gol... gata, il ia Steaua? Sa nu vorbim de jucatori pe care nu-i stiu!", a spus Becali la PRO X.