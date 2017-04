Gestul INCREDIBIL al lui Gigi Becali in fata unui SIMBOL de la Dinamo inaintea derby-ului: i-a dat medicamente de 40 000 de euro lui Florentin Petre

Becali l-a lasat masca pe Florentin Petre dupa o discutie pe care cei doi au avut-o saptamana trecuta.

Acum secund la FC Brasov, fostul capitan al lui Dinamo i-a cerut lui Becali sa se vada pentru a discuta despre transa pe care Steaua trebuie sa o plateasca in urma vanzarii lui Chipciu la Anderlecht. Suma ar putea sa o salveze pe FC Brasov de la faliment. Becali i-a promis lui Petre ca va plati, apoi i-a facut o surpriza. I-a dat o plasa de medicamente pentru tratamentul hepatitei C.

"Acum o luna am fost la el, prin intermediul Anamariei Prodan. Am vrut sa discutam despre situatia de la FC Brasov. I-am spus care e situatia, mi-a confirmat ca nu vor fi probleme. Cand decizia va fi definitiva, va plati. Am ramas fara cuvinte cand mi-a dat un pachet de medicamente pentru hepatita C in valoare de 40 000 de euro. STiam ca are un suflet mare, ca a ajutat mii de oameni, dar sincer nu ma asteptam sa faca asa ceva cu mine. Ce poti sa mai spui? Cred ca s-a interesat de situatia mea, stia ca sunt un om cu frica lui Dumnezeu si cred ca asta a contat pentru el. Nu e vorba de rivalitate intre Dinamo si Steaua. Cat timp am fost jucator, am dat totul pe teren pentru Dinamo. Cred ca el m-a apreciat pentru asta", a dezvaluit Petre pentru Monitorul Expres.