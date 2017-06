El este fundasul dorit de Steaua! A fost crescut de Benfica si valoreaza 2 milioane de euro

Patronul Stelei a anuntat ca va fi adus un fundas portughez in locul lui Gabi Tamas.

Pe langa transferurile din campionatul intern, de unde i-a adus deja pe Morais si Budescu iar Teixera este urmatorul pe lista, Steaua incearca sa se intareasca si in defensiva.

Frederico Venancio, capitanul celor de la Vitoria Setubal, este jucatorul dorit de Steaua, conform Gazeta Sporturilor. Jucatorul de 24 de ani a fost crescut de Benfica si are o cota de 2 milioane de euro pe site-ul de specialitate Transfermarkt.

Venancio a fost crescut de Benfica si mai are contract pana vara viitoare cu Vitoria, echipa pentru care a marcat 4 goluri in 31 de aparitii in sezonul trecut. Venancio are 1.86m si 76 de kilograme si, pe langa fotbal, este pasionat de surfing.