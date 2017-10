Secretul din dulapul cu SCHELETE al lui Becali! Mesajul CUTREMURATOR trimis de Steaua Armatei la derby-ul cu Rapid

Stelistii s-au distantat complet de Gigi Becali si au ironizat cea mai importanta aparitie externa a patronului de la FCSB din ultimii ani. Imaginea care ilustra materialul scris de jurnalistul James Montague pentru New York Times la inceputul lui aprolie a fost sursa de inspiratie pentru coregrafia de la derby. Un schelet, simbol al imoralitatii si al decaderii, i-a luat locul lui Becali in viziunea fanilor care au realizat panza.

In interviul din NY Times, Becali a insistat ca echipa sa este adevarata Steaua, chiar daca numele clubului s-a schimbat in acte si a vorbit despre noul grup ultras care va lua locul Peluzelor Nord si Sud din Ghencea.

Sursa foto: PRO Sport

Steaua's dead. Long live Steaua! My @nytimes story on an owner, the army & the fight for a Romanian club's soul https://t.co/W0TNhmLUwm