Becali a facut lista cu jucatori DATI AFARA de la Steaua! Surprize URIASE: cine va fi anuntat luni ca trebuie sa plece

Steaua pregateste deja noul sezon. Indiferent de rezultatul obtinut in meciul cu CSU Craiova si de modul in care se incheie lupta la titlu, Becali are de gand sa renunte la mai multi dintre oamenii importanti din acest sezon.

Bucurati-va de fotbal in direct la Sport.ro! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Gazeta Sporturilor scrie ca nu mai putin de 6 jucatori importanti vor parasi echipa in vara! In afara lui Muniru, anuntat inca de acum o luna ca va fi pus pe lista de transferuri din cauza unui conflict cu Tanase, Becali mai are 5 tinte. Moke, De Amorim, Achim, Pintilii si Tamas vor fi anuntati ca nu mai fac parte din planurile primei echipe. Pintilii si Tamas nu mai vor sa continue dupa despartirea de Reghe, in timp ce De Amorim are oferta de la Lech Poznan, care va veni cu o propunere concreta si pentru Steaua in urmatoarele saptamani, sustine sursa citata.