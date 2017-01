'E un copil cuminte, un suflet extraordinar, il iubesc toti!" Ce spune Becali dupa prima luna a lui Alibec la Steaua

Alibec si Gnohere vor fi liderii Stelei in 2017. Becali e sigur ca a dat lovitura cu transferurile facute in aceasta iarna.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Patronul Stelei e impresionat de Alibec. Chiar daca n-a reusit inca sa marcheze, atacantul s-a integrat perfect in grup. Becali il asteapta cu goluri in partidele oficiale.

"Alibec si Ghnoere se completeaza foarte bine. Gnohere e tehnic, foarte, foarte puternic, se potriveste ca numar 9. Alibec evadeaza, ii place sa creeze, merge in stanga, in dreapta, vine in spate la primire, e cam numar 10. Alibec e ca un copil de cuminte, e un baiat extraordinar, e prietenos, un suflet extraordinar. Il iubesc toti coechipierii! N-am renuntat nici la Teixeira, dar nu mai sunt sanse sa-l luam, asa cred", a spus Becali la Sport.ro.