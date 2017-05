VIDEO EXCLUSIV: GE-NI-AL! Dezvaluiri incredibile ale lui Becali. A facut schimbare in echipa CRAIOVEI la pauza meciului cu Hagi

Becali cere excluderea CSU din Liga 1. Patronul Stelei face dezvaluiri senzationale. El l-a bagat pe Ivan in teren la pauza meciului cu Viitorul.

Becali le-a dat sms-uri sefilor de la CSU pentru a-i ameninta cu DNA-ul in cazul in care Ivan nu apare pe teren in repriza a doua.

"Facem sesizarea in Romania, apoi mergem pana la TAS! Cerem excluderea! Da, asta cerem! Eu vreau sa fie corectitudine. Sa invatam ca trebuie sa punem lucrurile la punct! In 2013, am folosit rezerve cu Viitorul. Craiova acum au jucat cu 4 copii. Daca jucau si ei cu rezervele, n-aveam probleme. Craiova a intrat cu 4 copii. Nu ma intereseaza ce-o sa spuna ei, o sa se apere. Vreau sa-i scot din asociatie. Atata tupeu, sa bagi 4 copii, nu se poate. Pot sa dea ei comunicate, sa faca ce vor. La DNA nu fac plangere.

Intai fac plangeri pe plan sportiv. Astia nu stiu de frica! Imi fac datoria. Lupt pentru principii si adevar. Ce pot sa fac eu daca nu mi se da dreptate? N-am ce sa fac. Acum fac ce trebuie, nu-mi convine ca niste oameni care sunt cu noi in asociere fac ceea ce fac. Fac sesizari ca sa nu se mai intample alta data. De la Viitorul - CFR ma astept sa se joace fotbal, vreau sa castigam noi campionatul.

Nu ma axez decat pe ceea ce s-a intamplat la Craiova - Viitorul. Daca jucau cu Ivan, Bancu si Zlatinski titulari, n-aveam nicio problema. Portarul lor titular era pe banca. Nu se face asa ceva! Eu zic ca am dreptate, spun ca asa ceva nu se face. La pauza am dat un SMS si am zis sa intre Ivan la pauza, altfel ma duc direct la DNA! I-am dat mesaj si lui Popescu, si finului patronului de la Craiova, le dadeam mesaje amandurora. Am aflat ca n-au bagat nici macar copiii buni in teren!", a spus Becali la Sport.ro.