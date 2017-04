'E cel mai bun meci de cand sunt la Dinamo. Nu ma mai intrebati de prelungire!" Reactia lui Contra dupa 2-0 cu CFR

Contra e fericit dupa prima victorie in play-off.



Dinamo a castigat cu 2-0 in fata CFR-ului, dar jucatorii au interzis de la Contra sa se gandeasca la titlu. Cainii sunt la 7 puncte de liderul Viitorul, care are si un meci mai putin disputat.

"Poate ca asta a fost cel mai bun meci de cand sunt eu antrenor la Dinamo. Am interpretat foarte bine ce am stabilit inainte de meci. Am avut 2-0 repede, am suferit cand a trebuit, imi felicit jucatorii, e victoria lor. Am vazut acel spirit pe care l-am dorit intotdeauna. Nemec a terminat meciul in lacrimi, suntem alaturi de el, e un moment greu. Suntem cu totii langa el, ma bucur ca a marcat. Sunt multumit pentru atitudinea lui. Si a lui, si a lui Rivaldinho, au muncit mult. Toti baietii au aratat un spirit extraordinar.

Dan Nistor trebuie sa imi arate ca gresesc in privinta lui. Mi-a placut cum a intrat, s-a batut. Mereu le-am zis jucatorilor ca-mi place atitudinea mai mult decat orice. Pot sa dea si pase gresite, dar trebuie sa aiba atitudinea corecta. Le-am zis baietilor sa utie de titlu, noi trebuie sa jucam la valoarea noastra si vom fi acolo unde meritam la final. Nu mai vreau sa discut de prelungire, puteti sa ma intrebati de orice, de Astra, de urmatorul meci, dar nu de prelungire!", a spus Contra la Digisport.