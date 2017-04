"E ca Ibrahimovic!" Alibec, monitorizat de cluburi din Serie A: "5 echipe sunt dupa el!"

Pe langa oferta de 10 milioane de euro din Anglia, Denis Alibec mai are si cluburi importante din Italia pe urmele sale.

Renzo Rossi spune ca Denis Alibec este monitorizat de 5 cluburi din Serie A. Italianul crede ca Alibec s-ar descurca mai bine in Italia, acolo unde se poate desfasura mai bine pe teren decat in Anglia.



"Valoarea lui Alibec s-a demonstrat pe teren. Cu tot respectul, daca il comparam cu Stanciu, care s-a vandut pe 10 milioane si ii punem pe cantar, Alibec e mai greu si aici nu ma refer la greutatea fizica. Alibec e un atacant si ei sunt cei mai vanduti si cei mai scumpi. E foarte puternic, imi place foarte mult, e unul dintre putinii atacanti care protejeaza mingea de o maniera incredibila. in afara de atitudinea lui, ca se enerveaza. E mai mic de inaltime, dar protejeaza mingea ca Ibrahimovic. E greu sa ii iei mingea, o tine foarte bine", a declarat Renzo Rossi la Digi.

"Cred ca acum tine cont Alibec de ce a invatat cand a fost plecat in Italia. Aici se tolereaza multe, se mai permite, dar in Italia, daca faci anumite mofturi, esti indepartat. Se pune accent pe caracter. Bineinteles ca a invatat din ce a trait", a mai spus Rossi.

"In Anglia e un fotbal mult mai agresiv, dar in Italia poate juca. El e mereu sub observatie, poate la echipele mari, ci la cele sub medie, de la locul 5 in jos, cum ar fi Bologna, Sampdoria, Fiorentina, Chievo, Torino... Mai ales ca la Torino e Mihajlovic, un antrenor caruia ii plac jucatorii de geniu. Sunt sigur ca, daca ar trebui sa ajunga la Torino, i s-ar schimba caracterul, avand un antrenor ca Mihajlovic, care stie cum se comporta", a mai spus Renzo Rossi.