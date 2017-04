DRAMA lui Rivaldinho: "Putini stiu asta despre mine!" Dezvaluirea brazilianului

Rivaldinho spune ca nu i-a fost usor sa ajunga fotbalist, desi tatal sau a fost extrem de faimos.

Rivaldinho a impresionat la Dinamo, iar acum se gandeste deja sa schimbe campionatul, fiind ofertat de Trabzonspor.

Brazilianul dezvaluie ca a trecut prin momente dificile in copilarie, cand a murit mama sa.

"Nu stiu daca aici se stie, ca e mai greu de stiut, dar momentul cel mai dificil prin care eu am trecut a fost cand mama mea a murit. A fost foarte dur pentru mine, din acest motiv eu mentionez despre luptele mele si prin cate am trecut. Foarte putini oameni stiu. Toti se gandesc ca daca sunt baiatul lui Rivaldo viata mea e usoara, ca am totul deja de-a gata" - a dezvaluit Rivaldinho la Dolce Sport. .

7 meciuri a jucat brazilianul in Liga I, plus alte 66 de minute in Cupa Romaniei si 32 in Cupa Ligii.