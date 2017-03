Doua transferuri pe placul lui Becali. Jucatorii pot veni liberi de contract la Steaua pe salariul "clasic"

Steaua poate lua doi jucatori din Liga I.

Vineri, 11:15, Reghecampf vorbeste in direct la Sport.ro inaintea derby-ului cu Viitorul! 13:00, live pe www.sport.ro: tragerea la sorti pentru Champions League si Europa League!

Gigi Becali a incercat fara succes sa transfere nu mai putin de patru jucatori de la CSU Craiova in ultimul an. Ivan, Mateiu, Bancu si Baluta sunt cei 4 vizati de Becali, insa acestia nu au ajuns la Steaua, oferta fiind refuzata.

In schimb, Acka si Nuno Rocha pot fi stelisti din vara. Primul a ramas liber de contract dupa ce a intrat in conflict cu conducerea iar Nuno Rocha pare sa urmeze aceiasi pasi in curand.

Acka e fundas central si a facut cuplu cu Varela in centrul apararii nationalei Capului Verde, iar Nuno Rocha e un jucator crescut in Portugalia care joaca in ofensiva, atat in banda stanga cat si atacant.

Transferurile ar fi pe placul lui Gigi Becali, jucatorii urmand sa vina liberi de contract, pe salariul clasic de 10.000 de euro pe luna, amandoi avand mai putin de atat la Craiova, iar varsta celor doi e una de asemenea buna, Acka avand 26 de ani iar Rocha 24.

Daca ar semna cu Steaua, acestia ar deveni concurenti cu Moke respectiv De Amorim la postul de titulari.