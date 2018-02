DINAMO 2-2 STEAUA // Stelistii au egalat DRAMATIC in prelungiri, TeiXeira, erou! Dinamovistii tremura pentru calificarea in PLAYOFF. Vezi toate fazele

Comentam impreuna cele mai tari faze de la Dinamo - Steaua.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

LIVE UPDATE:





FINAAAAAAAL! Rezultat incredibil pentru Dinamo, care a condus cu 2-0! Dinamovistii au nevoie de victorie cu Astra si un joc de rezultate bun pentru calificarea in playoff. Pesic si Torje au marcat pentru Dinamo, Man si Teixeira au intors rezultatul pentru stelisti.



Min 90+3: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL STEAUA! Teixeira egaleaza incredibil in minutul 93! Mijlocasul i-a furat mingea unui adversar, s-a intors si a sutat necrutator la coltul scurt!

Min 90+ 2: Romera se arunca eroic in fata unui sut al lui Budescu, dar e corner pentru Steaua!

Min 90: Trei minute de prelungiri!

Min 89: Penedo scoate in corner bomba trimisa de Budescu din afara careului!

Min 87: Mihai Popescu reia pe spate la corner, peste poarta lui Vlad.

Min 83: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL STEAUA!!! Man inscrie cu capul dupa o centrare senzationala cu exteriorul a lui Budescu!

Min 80: Daniel Popa intra in locul lui Nistor la Dinamo.

Min 75: Galben pentru Morais, dupa un al doilea fault din spate.

Min 70: Iese Torje, intra Torje la Dinamo. Junior Morais intra la Steaua in locul lui Momcilovic.

Min 69: Budescu suteaza slab din voleu de la marginea careului.

Min 67: Intra Palic la Dinamo, iese Pesic.

Min 66: Enache centreaza in fata portii, Coman si Man suteaza pe langa minge!

Min 63: Teixeira suteaza slab din careu, fara probleme pentru Penedo.

Min 58: Replica stelistilor vine prin Teixeira, care suteaza pe langa poarta de la marginea careului!

Min 57: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DINAMO! Torje scapa in careul Stelei, il pune la pamant pe Gaman si suteaza, Vlad stopeaza mingea, insa aceasta cade in poarta si nu mia poate face nimic. Dinamo 2-0 in fata Stelei pe National Arena!

Miriuta a dat ture de teren dupa golul lui Torje.

Min 55: Budescu trage peste poarta de la 18 metri, din pozitie excelenta la lovitura libera.

Min 54: Salomao vede galben, dupa un hent la o lovitura libera executata de Budescu de la 28 de metri. Dinamovistul se si resimte in urma loviturii.

Min 48: Coman suteaza in umarul unui adversar in careu, Avram lasa jocul sa continue.

Min 47: Galben pentru Planic, dupa un fault dur la Torje.

Min 46: Se reia jocul pe National Arena.

Doua modificari la Steaua: au intrat Budescu si Man, au iesit Cristi Tanase si Ovidiu Popescu.

PAUZA! Dinamo conduce prin golul marcat de Pesic. A fost o repriza echilibrata, insa erorile facute de apararea Stelei si insistenta lui Torje si a lui Nistor de la faza deschiderii de scor au facut diferenta.

Min 45: Doua minute de prelungire.

Min 45: Galben pentru Nemec dupa ce a lovit in minge dupa fluierul arbitrului.

Min 39: Teiixeira e gasit excelent in careu, insa rateaza preluarea si scapa mingea in aut de poarta.

Min 36: Galben pentru Cristi Tanase in urma unui fault la centrul terenului.

Min 30: Stelistii incep sa acuza oboseala de dupa partida cu Lazio. Gaman se resimte in urma unui sprint, iar apoi da cateva pase gresite ce au pus adversarii pe contraatac. Torje joaca in banda stanga si il hartuieste constant pe Enache.

Cristina Neagu a venit la meci sa o sustina pe Steaua.

Min 25: OCAZIE MARE STEAUA! Florin Tanase reia spectaculos, dar peste poarta. Atacantul Stelei era in pozitie exelenta!

Min 23: Replica stelistilor vine prin Florinel Coman, care suteaza pe langa poarta de la marginea careului.

Min 20: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DINAMO!!! Pesic trimite in poarta goala dupa o gafa monumentala a apararii steliste! Planic si Vlad au comis-o si le-au permis rivalilor sa deschida scorul!

Keseru si Adi Popa au ajuns si ei la meci.

Au întârziat la meci,dar sunt prezenți la Derby. Keseru și Adi Popa au fost opriți de jandarmi doar ca să-și facă poze cu ei. Keseru a avut azi meci in camp.Bulgariei, a dat 2 goluri si o pasă de gol. pic.twitter.com/KRkjJH63Bs — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) February 18, 2018



Min 15: Coman executa lovitura mult peste poarta lui Penedo.

Min 14: Florinel Coman e faultat din spate in pozitie buna, iar Romera e avertizat cu cartonas galben. Lovitura libera periculoasa pentru Steaua de la 25 de metri.

Min 13: Pintilii face al treilea fault si e avertizat de arbitru.

Min 8: Planic se resimte dupa ce a explodat o petarda langa el.

Min 7: Enache il pierde pe Salomao, care suteaza insa din voleu mult peste poarta. Gaman il cearta pe Enache, care si-a lasat adversarul liber in zona periculoasa.

Min 2: OCAZIE URIASA pentru Steaua! Ovidiu Popescu reia cu capul pe centru, Penedo respinge la Enache, cel care suteaza incredibil pe langa cu toata poarta in fata! Florinel Coman a facut o faza excelenta in banda stanga.

Min 1: START MECI pe National Arena cu multe minute de intarziere din cauza coregrafiei dinamoviste.

“Trecem peste toate, ne luptam cu moartea/ Cand se unesc cainii, ziua invinge noaptea” e mesajul galeriei dinamoviste, insotit de o imagine a unui suporter care se lupta cu moartea.

"Ani de sacrificii putin rasplatiti. Daca iubiti Dinamo vrem sa dovediti", e un alt mesaj al dinamovistilor.







Fanii Stelei sunt imbracati in veste ros-albastre. "Viata in rosu si albastru", e bannerul din fata lor.



Moti a venit direct de la meciul lui Ludogorets din Bulgaria pentru derby.

Suporter surpriză la Derby. Moți a venit să susțină Dinamo ca sa intre în play-off. pic.twitter.com/6jdBTFZKQv — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) February 18, 2018







ECHIPELE DE START

Modificare de ultima ora a lui Dica. Ovidiu Popescu intra in locul lui Man si va face cuplu cu Pintilii la centrul terenului.







Rezerve Dinamo: Branescu, Katsikas, Hanca, Palic, Monroy, Popa, Dudea





Rezerve Steaua: Stancioiu, Balasa, Nedelcu, Filip, Budescu, Junior Morais, Man

Invazie de sobolani pe National Arena inainte de Dinamo - Steaua, anunta Telekom Sport. Cel mai mare stadion din tara a costat 250 de milioane de euro!



S-a aflat coregrafia fanilor stelisti.







Asa cum a promis, Nicolae Dica a facut schimbari importante in primul 11 pentru derby-ul cu Dinamo!

Constantin Budescu, Dragos Nedelcu, Romario Benzar, Bizonul Gnohere si Junior Morais dispar din primul 11 fata de jocul cu Lazio, de joi. In locul lor, intra Enache, Momcilovic, Tanase, Teixeira si Florinel Coman. In absenta lui Gnohere, suspendat, varf impins joaca Florin Tanase, titular si joi in partea stanga a atacului. In poarta ramane titular pustiul Andrei Vlad, iar in centrul apararii continua cuplul Gaman - Planic.

Echipa de start a Stelei: Andrei Vlad - Gabi Enache, Valerica Gaman, Planic, Momcilovic - Pintilii, Teixeira - Dennis Man, Cristi Tanase, Florinel Coman - Florin Tanase.

Echipa probabila a lui Dinamo: Penedo - Romera, Marici, Katsikas, Olteanu - Mahlangu, Nistor - Torje, Pesici, Salomao - Nemec

Dinamo va avea o peluza plina alaturi de ea. Fanii promit show total pe National Arena in aceasta seara.

Vor fi peste 30 000 de oameni pe stadion, estimeaza organizatorii. Si Steaua mizeaza pe aproape 3000 de oameni in peluza ei. Nu doar asta o face sa se simta ca acasa.

Dinamo n-a mai jucat pe National Arena de pe 27 iulie 2017, de la meciul cu Athletic Bilbao din preliminariile Europa League. Negoita a luat apoi decizia ca partidele sa se joace in Stefan cel Mare din cauza costurilor mari de inchiriere pentru National Arena. Dinamo nu-si scotea banii investiti din bilete, asa ca a hotarat sa se intoarca acasa. Stelistii au folosit stadionul atat in meciurile europene, cat si in campionat. Singura infrangere: in august, contra lui Sporting Lisabona!

Stelistii au strans 12 meciuri de campionat pe cel mai mare stadion al tarii. Au 8 victorii si 4 egaluri si un golaveraj zdrobitor: 28-6!

Va fi show total in aceasta seara la derby-ul Romaniei!

Spectacolul din tribune e garantat. Dinamovistii tin secret scenariul, dar promit o coregrafie 3D memorabila, asa cum s-a intamplat aproape de fiecare data in ultimii ani. Vor fi aproape 10 000 de oameni in peluza alb-rosie de pe Arena Nationala.

La spectacol vor contribui si fanii din tribuna stelista. Peluza Ros-Albastra va afisa la randul ei o panza speciala.