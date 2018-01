Decizie de ULTIMA ORA luata de Torje! Gestul facut pentru a putea semna cu Dinamo: fanii l-au convins

Gabi Torje a trecut azi vizita medicala si astepta oficializarea transferului sau la Dinamo.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

UPDATE: Torje vine la Dinamo in cele din urma. Fotbalistul este dispus sa renunte la aproximativ 210.000 de euro din banii datorati de Karabuk pentru a veni la Dinamo, informeaza DigiSport. Torje a luat decizia dupa ce a vazut ca este dorit si sustinut de fanii din Stefan cel Mare.

Numai ca lucrurile s-au complicat in ultimele ore. Nu din cauza jucatorului, a lui Dinamo sau a clubului de care apartine Torje, Ahmat Groznii. Partile s-au inteles, insa ultimul club la care a fost imprumutat fotbalistul, Karabukspor, blocheaza actele! Karabuk trebuie sa-i dea lui Torje aproape 300 000 de euro, bani pe care incearca sa nu-i mai achite. Karabuk e ultima in Turcia si are mari probleme financiare. In aceasta iarna, clubul a renuntat la 4 dintre romanii pe care ii avea sub contract: Gaman, Grozav, Torje si Tanase, dar i-a prelungit acordul lui Marius Alexe.

"Dinamo s-a inteles cu Torje. Acum asteptam raspunsul de la Karabuk", a explicat impresarul lui Torje, Cristea Opria, pentru Gazeta Sporturilor.