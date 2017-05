Dinamo face doua transferuri de EUROPA fara sa plateasca NIMIC! Reactia lui Contra

Dinamo revine in Europa dupa 5 ani. Contra se gandeste deja la solutiile pe care le are pentru intarirea lotului.

Paul Anton si Vali Lazar ar putea fi primele doua transferuri de Europa League ale lui Dinamo. Ambii au fost imprumutati in strainatate, insa cluburile unde au jucat n-au anuntat ca vor sa activeze optiunile de cumparare.

Contra abia ii asteapta pe cei doi. Antrenorul lui Dinamo spune ca alb-rosiii nu au primit inca un raspuns final in privinta celor doi si explica in ce va consta intarirea echipei inaintea startului in tururile preliminare din Europa League.

"Cluburile unde sunt imprumutati nu s-au exprimat, nu stiu inca daca vor reveni la noi. Vedem ce reusim sa mentinem din actuala echipa. Ne dorim sa imbunatatim calitatea lotului. Daca reusim sa ne miscam bine in perioada asta, sa echilibram lotul, putem spune ca vom incerca sa ne luptam la titlu. Sunt sanse sa ramana Palic, sunt sanse ca si altii aflati la final de contract sa ramana.

Sunt jucatori interesanti si in Romania, dar aici se cer bani multi pe fotbalisti. Nu stiu daca Teixeira a fost in discutii cu Dinamo, eu am vorbit foarte putin cu el, l-am intrebat care e situatia lui. Mi-a zis doar ca isi termina contractul si ca, in principiu, nu prelungeste. Nu stiu cum au evoluat discutiile cu el, eu am anuntat clubul", a spus Contra la Sport.ro.