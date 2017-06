Dinamo, DEZLANTUITA cu verzele! :) A castigat cu 5-1 amicalul cu Verzej din liga a 2-a slovena! :) Rezervele au facut show pentru Contra

Dinamo a intrat cu rezervele contra lui Verzej din liga a doua slovena. Nu s-a simtit. Alb-rosiii au facut show.

Chiar daca au primit gol in minutul 2 din penalty, jucatorii lui Contra i-au luat tare pe adversarii lor pana la pauza. A fost 3-1 dupa 45 de minute. Bawab, Rivaldinho si Ionut Serban au marcat! Dupa reluare, Busuladzic si Costache au inscris si ei. S-a terminat 5-1!

Echipa de start

Dinamo: Mutiu – Costache, Dudea, Grigore, Filip – Serban, L. Gheorghe – I. Gheorghe, Bawab, Bumba – Rivaldinho.

Rezerve: Branescu – Hanca, M. Oliva, Romera, Busuladzici, Mahlangu, Nedelcearu, Salomao.



Nou-venitul Salomao a intrat si el in repriza a doua si a fost folosit in banda stanga. Fundasul grec Katsikas s-a pregatit separat, apoi a urcat in tribuna.



Noul transfer al lui Dinamo, grecul Giorgio Katsikas e in tribune la amicalul noii sale echipe.

Grecul Katsikas, noul transfer al lui Dinamo, se pregateste separat.

Dinamo a pierdut primele 3 jocuri amicale disputate in Slovenia.