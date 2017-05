Dinamo era aproape campioana, Steaua doar pe locul 3! Cum arata clasamentul rezultatelor din playoff

Viitorul are sanse mari sa castige in premiera titlul de campioana a Romaniei.

La o victorie de titlu in Liga 1, Viitorul lui Hagi poate scapa de Steaua in aceasta seara daca echipa lui Laurentiu Reghecampf este invinsa de Astra la Giurgiu. Dinamo pastreaza sanse de a o depasi pe Viitorul, avand si avantajul rezultatelor directe in cazul in care cele 2 ar termina la egalitate de puncte.

Dinamo este echipa care a obtinut cele mai bune rezultate in playoff! Echipa lui Cosmin Contra a fost invinsa o singura data, de Steaua, reusind sa castige 5 partide! Poate fi depasita la acest capitol de Steaua, daca echipa lui Laurentiu Reghecampf castiga ultimele 2 partide iar Dinamo nu o bate pe Astra.

Iata cum ar fi aratat clasamentul daca playoff-ul incepea de la 0 pentru toate echipele (Astra si Steaua au un meci in minus care se va juca diseara):

1. Dinamo 18 puncte 11-8

2. Viitorul 15 puncte 14-7

3. Steaua 14 puncte 11-7

4. CFR Cluj 11 puncte 8-13

5. CS U Craiova 9 puncte 8-11

6. Astra 4 puncte 9-15

"Propun sa ne ia 75% din puncte, 50% e putin. Sa incepem de la zero, asta propun. Am muncit de pomana, regula asta nu e buna. Punct. Play-off-ul e bun, dar punctele sunt muncite" spunea Hagi la finalul sezonului regulat.

Daca nu exista regula injumatatirii punctelor, Viitorul mai avea nevoie doar de un egal pentru a fi campioana daca Steaua ar castiga ultimele 2 partide ale ei. Iata cum ar fi aratat:

1. Viitorul 66 puncte

2. Steaua 61 puncte

3. Dinamo 59 puncte

4. CFR Cluj 54 puncte

5. CS U Craiova 52 puncte

6. Astra 48 puncte