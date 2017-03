Dinamo a preluat conducerea in meciurile cu Steaua. La cate victorii au ajuns "cainii" si care e bilantul

Dinamovistii s-au bucurat aseara pentru calificarea in finala Cupei Ligii, dar au si alte motive pentru a sarbatori. Alb-rosii au ajuns la 10 meciuri consecutive fara infrangere impotriva Stelei si au preluat si conducerea in duelurile all time.

Dinamo a ajuns la 58 de victorii in fata Stelei, cu una mai mult decat au rivalii (57). Alte 53 de partide s-au incheiat la egalitate.

Ultima infrangere suferita de "caini" in fata rivalilor ros-albastrii dateaza din sezonul 2014/15, cand acestia pierdeau cu 1-3. De atunci, dinamovistii nu au mai cedat in meciurile cu Steaua, avand in prezent un record de 10 partide fara esec.

Rezultatele ultimelor 10 meciuri Dinamo - Steaua

9 august 2015, Liga 1: Steaua - Dinamo 0-0

22 noiembrie 2015, Liga 1: Dinamo - Steaua 3-1

3 martie 2016, Cupa Romaniei: Dinamo - Steaua 0-0

6 martie 2016, Liga 1: Dinamo - Steaua 1-1

10 aprilie 2016, Liga 1: Steaua - Dinamo 1-1

20 aprilie 2016, Cupa Romaniei: Steaua - Dinamo 2-2

20 august 2016, Liga 1: Steaua - Dinamo 1-1

30 noiembrie 2016, Liga 1: Dinamo - Steaua 3-1

22 decembrie 2016, Cupa Ligii: Dinamo - Steaua 4-1

1 martie 2017, Cupa Ligii: Steaua - Dinamo 1-3