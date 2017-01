Din ce in ce mai putini. Situatie alarmanta in lotul Stelei, dupa ce Becali a dat afara 8 jucatori

Vezi pe ce lot se bazeaza Reghecampf in noul an.

Gigi Becali a decis sa renunta la nu mai putin de 8 jucatori in aceasta pauza competitionala. Bourceanu, Golubovic, Aganovic, Mitrea, Chitosca, Enceanu, Vilceanu si Dan Popescu sunt oamenii care nu mai intra in planurile Stelei pentru noul an.

Singurul transfer al Stelei in aceasta perioada este Denis Alibec, cel care a venit de la Astra pentru 2 milioane de euro. Situatia in lotul Stelei incepe sa devina una alarmanta, avand in vedere ca nu exista dublura pe toate posturile.

Mai mult, pe postul de fundas dreapta nu exista niciun jucator de meserie in lot, acolo fiind folositi Enache, Tamas sau Ovidiu Popescu, toti trei avand alt post de obicei.

Daca in poarta stelistii stau bine cu Nita si Stancioiu, in aparare lucrurile sunt dezastruoase. Pe dreapta nu exista niciun jucator de profil, in timp ce pe stanga este doar Momcilovic. Reghe va fi nevoit sa joace cu improvizatii, ca si pana acum.

In centru exista aceeasi problema, doar Tamas si Tosca fiind fundasi centrali de baza, Moke fiind inchizator.

La inchidere sunt cei mai multi jucatori, Pintilii, Muniru, Popescu, Filip si Moke, la fel ca si pe flancuri, unde Reghecampf are mai multe optiuni.

In atac lucrurile stau putin mai bine, dupa transferul lui Alibec, insa variantele de rezerva sunt practic zero, Tudorie, Man si Ontel nefiind solutii in acest moment.

De la reunire a absentat Boldrin, care a avut probleme cu actele, insa va intra in programul echipei in 2 zile.

Lotul Stelei prezent la reunire:

Portari: Nita, Stancioiu, Poiana

Fundasi: Enache, Tamas, Moke, Tosca, Momcilovic, Simion

Mijlocasi: Ad Popa, Tanase, Jakolis, Pintilii, Muniru, Ov Popescu, De Amorim, L. Filip, Achim, Mihalcea, M. Mihai

Atacanti: Alibec, Man, Tudorie, Ontel