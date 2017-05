Dica, unde te Pitesti? Argesenii vor ca Dica sa ramana in liga a doua: "Avem contract"

Dica s-a inteles cu Steaua, dar nu si-a rezolvat inca situatia de la Pitesti.

Dica a promovat-o pe SCM Pitesti in liga a doua, dupa care s-a inteles cu Steaua pentru inlocuirea lui Reghecampf. Nu s-a inteles si cu conducerea clubului sau, care vrea ca antrenorul sa isi respecte contractul pana la capat.

Dragos Serban, director al clubului de liga a treia SCM Pitesti, a declarat, luni, ca si-ar dori ca Nicolae Dica sa ramana la conducerea tehnica a echipei, mai ales pentru ca aceasta a obtinut promovarea in esalonul secund. Serban a precizat ca urmeaza sa discute cu antrenorul anuntat de Gigi Becali ca nou antrenor al Stelei.

"Nu am avut nicio discutie cu Nicu legat de acest subiect, nu ne-a comunicat nimic despre intentiile lui. Contractul a fost facut de bun simt de ambele parti si a fost o reciprocitate in contract, in ce priveste o astfel de clauza (n.r. - de reziliere). Pana la urma sunt in acest moment doar declaratiile domnului Gigi Becali, asteptam sa discutam si cu Nicu. Noi ne vom pune la masa cu el si vom discuta", a spus oficialul gruparii din Pitesti, la Digi.

Serban a mentionat ca avand in vedere ca SCM Pitesti a obtinut promovarea in liga a doua, si-ar dori ca Dica sa ramana la conducerea echipei. "Bineinteles, orice echipa care are un antrenor care reuseste o asemenea performanta isi doreste ca antrenorul sa ramana. Nicu este un profesionist. Deocamdata e prea devreme sa discutam, eu sper ca ne vom intelege. Noi ne-am dori si ne dorim sa continuam cu Nicolae Dica", a adaugat el.