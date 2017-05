Dica se lupta cu Steaua! Cu cine va juca in primul meci dupa ce a devenit antrenorul Stelei

Pentru Dica, antrenorul ales de Becali, primul meci va fi impotriva ... stelistilor. Le va fi adversar in liga a 3-a.

Dica a promovat deja cu echipa din Pitesti, dar mai are doua meciuri in liga a 3-a. Primul e cu echipa secunda a stelistilor, unde joaca pustii Man si Mihalcea. Peste 10 zile, in Comitetul Executiv se va decide soarta lui Dica. N-are inca licenta pentru liga intai.

"Eu mi-as dori sa fiu eu antrenor principal si in acte.. am avut discutii cu cei de la Federatie si astept acest lucru. N-am nicio emotie cu domnul Becali pentru ca-l cunosc foarte bine. Daca nu ma simteam pregatit, nu acceptam sa antrenez aceasta echipa" a declarat Nicolae Dica.

Dica a castigat lupta cu Sumudica pentru banca stelistilor.

"Chiar vreau sa-i urez bafta domnului Dica, sa dea Dumnezeu sa faca rezultate" a spus Marius Sumudica.