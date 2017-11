Dezvaluiri incredibile | Cum au decurs negocierile dintre Eric si Dinamo: "Si atunci de ce m-ai mai sunat?"

Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00

Trimiterea a fost clara catre Adi Mutu si Cosmin Contra, oameni care se ocupau in vara de destinele echipei. Eric a confirmat declaratiile lui Negoita, ca mentiunea ca Mutu a fost singurul care i-a dat de inteles ca nu s-ar potrivi la Dinamo.



"Am avut o discutie cu Danciulescu: 'Eric, imi place de tine, te apreciez, sa vorbesc cu antrenorul'. Apoi mi-a zis: <<Eric, te place antrenorul, trebuie sa vorbesc cu domnul Negoita si cu Mutu>>. Si i-am zis ca nu pot sa stau dupa voi, dar mi-as dori sa ajung la voi. Dupa cateva zile, ma suna Mutu si ma intreaba <<Care este situatia ta?>>. I-am zis ca vreau performanta si las din bani. Si m-a întrebat <<Cat vrei?>>. Eu i-am zis <<Spune cat vrei sa dai si eu spun dacă sunt de acord>>. Eu nu vreau sa ma simt prost ca iti cer bani. Eu la nicio echipa nu am spus cat vreau.

Am primit oferta de la UTA, de la Sepsi, am primit atunci oferte de la mai multe echipe din Romania. La Medias nu mi-am mai dorit sa raman. Si mi-a spus Mutu: <<Mie imi place foarte mult de tine, esti talentat, dar sa stii ca noi negociem cu altii>>. Si i-am zis: <<Si atunci de ce m-ai mai sunat? Eu nu stau dupa voi, nu ma rog de voi. Dorinta de a ajunge la o echipa mare cum este Dinamo exista, dar daca nu se poate, strangem mana si la revedere!>>”, a declarat Eric pentru TelekomSport.

Eric a ajuns in cele din urma la Viitorul unde a fost reinventat de Hagi. Jucatorul in varsta de 31 de ani s-a dovedit a fi unul dintre cei mai buni fotbalisti ai echipei "Regelui" reusind sa marcheze goluri importante cu Steaua, CFR Cluj sau Dinamo.