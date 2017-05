Dezvaluiri INCREDIBILE ale lui Becali! Un jucator de la Astra e AGENTUL care i-a adus pe Alibec si Morais la Steaua!

Becali face dezvaluiri senzationale despre relatia pe care un jucator de la Astra o are cu ceilalti coechipieri.

Lovin i-a ajutat pe Alibec si Morais sa ajunga la Steaua. Cei doi l-au chemat sa le citeasca actele si sa-i sfatuiasca in privinta contractului dupa ce au fost sunati de Becali!

"Toate echipele joaca impotriva noastra. Vor sa-i bata pe cei mai buni! Nu pe astia vrei sa-i bani? Probabil lui Sumudica ii e teama sa joace. Junior Moraes are probleme cu banii la Astra, mi-a zis: renunt si la bani numai sa-mi dea drumul, sa ma lase in pace. Daca-l pun sa joace, joaca. Dar cum sa joci cu echipa ta? A mai semant un contract pe care nu l-au depus cei de la club in termenul de inregistrare. Contractul ala e tot in favoarea noastra.

Geraldo si cu Lovin sunt accidentati. Cu Lovin am vorbit, de ce sa nu vorbesc? Am vrut sa vad de ce nu l-a bagat pe Lovin cu Viitorul. Am facut niste investigatii. Lovin a fost accidentat, Geraldo a fost si el accidentat. Poate sa interpreteze cine vrea, ce vrea, cum vrea. Daca vrea cineva sa-mi dea un meci, sa-mi vanda, eu nu vreau.

Nu sunt hot, nu fur! De ce sa nu vorbesc cu Lovin? Am negociat cu Lovin pentru Morais si pentru Budescu. El a venit si cu Alibec la mine la palat. A intermediat totul! De ce nu poate juca Lovin fotbal cu noi? Poate, fara probleme. Adevarul asta e, eu nu mint.

Toata echipa a primit banii la Astra, numai Morais n-a primit. Lovin ii ajuta pe baieti, el stie mai mult despre contracte! Lovin e corect, stie si Sumudica, stie toata lumea ca el ii ajuta pe baieti. Cand i-am vrut pe Budescu, pe Denis Alibec, cu Lovin am vorbit. Mizeria si minciuna nu-mi plac, am sa le condamn mereu. Corectitudinea si dreptatea sunt ", a spus Becali la Digisport.