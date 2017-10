"Dezamagire totala! Mai bine jucam in deplasare!" Atac incredibil al lui Dan Petrescu asupra propriilor fani! Ce le-a reprosat

CFR Cluj 0-0 FC Botosani / Dan Petrescu a fost multumit de rezultatul cu Botosani, insa i-a criticat pe fanii propriei echipe.

Dan Petrescu a luat-o pe urmele lui Jose Mourinho si i-a criticat pe suporterii propriei echipe asa cum a facut-o in mai multe randuri Mourinho pe cand era la Chelsea! Petrescu este convins ca parcursul CFR-ului de pana acum este mult peste asteptari.

"Nu e surprinzator, nu este usor . Am avut o zi mai proasta si dupa aceasta pauza era normal. Ati vazut si la alte echipe ca nu e usor. Botosani este o echipa buna. Sunt convins ca vor juca in playoff. Mi-a placut atitudinea baietilor. Normal ca imi doream sa jucam mai bine si sa castigam.



Mai bine jucam pe teren neutru sau in deplasare. M-a deranjat cel mai mult ca n-am fost incurajati, fanii nostri... sincer, dezamagire totala. M-au dezamagit. Poate sunt dezamagiti cu Champions League, cel mai suparat sunt pe ei.



Mi-a placut Coman, este un jucator tanar, s-a luptat. Viitorul joaca cel mai bun fotbal acum de cand a inceput campionatul. Va fi un meci greu, au batut pe toata lumea mai putin la Botosani. Parca a gasit iar formula magica Gica, va fi un meci extrem de greu.



Inca avem multe puncte, 4 puncte avans e un miracol. Cum a inceput CFR campionatul? Toata lumea are pretentii dar ar trebui sa fim mai realisti" a spus Dan Petrescu la Digi Sport.

Culio: "La fotbal nu e presiune, e placere"

"Botosani este o echipa tare, nu cred ca am jucat atat bine asta seara. Nu stiu de ce a lipsit Balde. Ce presiune? La fotbal presiune? Presiune este sa te trezesti la 7 dimineata pentru munca si nu stii cat il mai ai. La fotbal este placere" a spus Culio dupa partida la Digi Sport.

"Normal ca nu ne multumeste rezultate, noi am vrut sa castigam. Am avut cateva ocazii, ne-a lipsit golul. Am dominat complet prima repriza, a doua a fost mai echilibrata. Ne-a lipsit golul si de asta s-a terminat 0-0. Botosani este o echipa foarte bine organizata, este greu sa-i deschizi, stiam ca vin sa joace contraatac. Botosani este o surpriza placuta a campionatului cu jucatori de valoare. S-a vazut ca a fost primul meci dupa pauza, singura care a castigat a fost Craiova. Important e ca ramanem pe primul loc, pozitia pe care o meritam" a spus si Camora.

