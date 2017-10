Declaratia socanta a lui Miriuta dupa dezvaluirea lui Negoita: "Ce sa fac, sa o iau pe mama din mormant, Dumnezeu sa o ierte, sa o bag pe teren?"

Dinamo 0-4 Viitorul / Vasile Miriuta a confirmat scandalul de la Dinamo de dinaintea partidei de Cupa.

Antrenorul celor de la Dinamo, Vasile Miriuta, a avut o reactie similara cu a patronului dupa umilinta cu Viitorul.

"Vreau sa felicit Viitorul, au fost mai buni. Era foarte important pentru noi sa castigam sa ajungem pe loc de playoff, s-a putut. Nu are rost sa intru in detalii. Am pierdut, vom vedea ce va urma. Suporterii au dreptate pentru ca e inadmisibil sa joace asa.



Da, in primul rand la ei (ma refer), stim cu toti ce s-a intamplat acolo. Au fost sanctionati. Doar pentru ca nu am vrut sa vorbim despre acest lucru inainte de un meci atat de important dar ei nu au facut ce trebuia sa faca. Maine voi discuta cu conducerea, imi voi spune parerea.



Eu i-am informat pe loc cei din conducere. Eu am fost informat de atunci, dar nu am vrut sa fac scandal atunci. Ce puteam sa fac, sa o iau pe mama din mormant, Dumnezeu sa o ierte, sa o bag pe teren? Asta e. Nu e prima oara cand se intampla asa ceva. Unora le-au fost dublate contractele, au primit masini. Dar uitati cum sunt.



Nici nu ma gandesc sa plec, este echipa pe care o iubesc. Eu lucrez cu staff-ul meu si cred ca imi fac treaba bine dar unii isi bat joc. Pacat ca incepusem sa miscam dar uite cum unii jucatori pot sa strice tot" a spus Vasile Miriuta la finalul partidei la Digi Sport.