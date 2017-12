Decizie de ultima ora a Stelei in privinta lui Alibec! Ce se intampla cu el in iarna

Alibec si-a luat adio de la un transfer in aceasta iarna si ajunge la cutit.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Stelistii il pun sa se opereze! Si capitanul Romaniei, Chiriches va ajunge pe masa de operatie. Alibec a jucat accidentat pentru stelisti si la nationala si a avut cel mai slab sezon al sau. Contra si Dica il trimit la operatie.

"Daca aceste accidentari nu ii dau liniste, nu o sa poata sa ajunga la forma pe care a avut-o. Din ianuarie, e posibil sa fie Denis pe care il stim toti. E un jucator bun, talentat, trebuie sa-l recuperam", spune selectionerul Contra.

Sumudica are in continuare incredere in Alibec: "E cel mai bun atacant din Romania!"