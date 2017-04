De ce a iesit Alibec dupa 35 de minute: Reghecampf a dezvaluit ce a patit atacantul! Ce spune antrenorul despre revenirea pe locul 1

Steaua 3-0 Astra | Ros-albastrii urca pe primul loc al Ligii I dupa victoria in fata campioanei en-titre si infrangerea Viitorului impotriva Craiovei (0-1)

"Am transat foarte repede meciul, am marcat foarte repede. Sunt bucuros ca jucatorii au avut o reactie buna. Sunt putin si obositi jucatorii. Avem un lot format din jucatori care stiu ce inseamna presiunea. Cand vrei sa castigi campionatul trebuie sa ai jucatori care fac fata unor astfel de meciuri.

I-am intins mana lui Sumudica la vestiar pentru ca nu am avut timp la finalul meciului. Este foarte important ca am castigat, faptul ca suntem pe primul loc se datoreaza faptului ca Viitorul a pierdut in minutul 92. Eu imi doresc sa fim la final pe primul loc.

Alibec a fost criticat, trebuia rabdare. Stiam foarte bine ce poate cand l-am transferat. A fost o lovitura in zona inghinalilor, vom vedea ce ne vor spune medicii peste 2 zile, cred ca maine va fi prea devreme sa aflam ceva. La Ovidiu Popescu nu cred ca o sa fie ceva grav, o mica entorsa.

Sumudica trebuie sa isi vada de echipa lui. Nu cred ca aceste declaratii (n.r Sumudica a spus ca va face tot posibilul pentru ca Steaua sa nu iasa campioana) sunt demne de un antrenor campion al Romaniei", a spus Laurentiu Reghecampf la finalul partidei cu Astra.