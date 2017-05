"Dau un milion, sa mi-l dea ACUM!" Ultima aroganta a lui Becali! Transfera VEDETA lui Dinamo in locul lui Alibec

Becali e gata sa-i dea voie lui Alibec sa joace in Anglia. Britanicii trebuie sa se intoarca la negocieri cu o propunere de 15 milioane de euro. Asta e pretul fixat de Becali pentru vedeta Stelei.

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Daca-l pierde pe Denis, Becali are pregatit si planul B. Il vrea de la Dinamo pe slovacul Nemec.

"Eu vreau sa nu vand. Dar daca vin unii cu 15 milioane, n-am ce face! Pe 15 milioane il dau pe Alibec! Platesc un milion si il aduc pe Nemec. Mai are un an de contract, mai bine accepta milionul de la mine in vara decat sa-l iau gratis in ianuarie. Pentru 10 milioane am oferta scrisa pe Alibec. Aia de 15 e doar verbala. Cu 15 il dau, dar nu inainte de preliminariile Champions League!", a spus Becali la Digisport.