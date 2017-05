Dat afara de Steaua, Iancu l-a facut campion pe Hagi: "S-au bucurat degeaba pe National Arena"

Gabi Iancu este eroul celor de la Viitorul, dupa ce a transformat penalty-ul care a adus titlul la Ovidiu.

"Cred ca cei de pe National Arena s-au bucurat degeaba", e mesajul lui Iancu pentru fostul sau club, care l-a dat afara dupa o serie de iesiri in decor.



"Nu ne-am gandit niciodata ca putem lua campionatul. Am muncit foarte mult pentru aceasta performanta. La penalti m-am gandit sa dau tare, pe centru si sa ma bucur. Nu cred ca se astepta nimeni ca putem castiga titlul. Am facut tot ce ne-a spus domnul Hagi si asta s-a vazut in teren. Cred ca cei de pe Arena Nationaa se bucura degeaba", a spus Iancu la Digisport.

Formatia FC Viitorul a invins CFR Cluj, scor 1-0, in ultima etapa a play-off-ului Ligii I si, conform LPF, care sustine ca, la egalitate de puncte, departajarea se face la rezultatele directe din play-off, este noua campioana a Romaniei. FCSB a invins CSU Craiova cu 3-0 si a terminat la egalitate de puncte cu FC Viitorul, 44. insa, potrivit parerii oficialilor FCSB si potrivit interpretarii regulamentului de catre ei, la egalitate de puncte trebuie sa se tina cont de toate rezultatele directe, si din sezonul regulat si din play-off. in aceasta situatie, FCSB, care a invins CS Universitatea Craiova, scor 3-0, ar trebui sa fie campioana Romaniei. inainte de acest meci, patronul bucurestenilor, Gigi Becali, a spus ca se va adresa TAS pentru a primi dreptate.

Gabi Iancu a marcat unicul gol al meciului, din penalti in minutul 65, el transformand lovitura de la 11 metri acordata dupa un fault al lui Larie asupra lui Coman.