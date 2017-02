Cum e pana la urma? Becali nu a inregistrat FCSB la Registrul Comertului! Ce nume a rezervat pentru Steaua

Becali a anuntat ieri ca a schimbat numele echipei in "FCSB".

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Registrul Comertului anunta insa ca Becali nu a facut nicio modificare la denumirea clubului sau, ci doar o rezervare pentru "Fotbal Club Sporting Becali S.A.". Rezervarea este valabila timp de trei luni de zile, iar Becali nu a activat pana acum o modificare oficiala pentru numele Stelei.

"Mentionam ca in data de 17.01.2017, prin reprezentant, s-a solicitat rezervarea denumirii FOTBAL CLUB SPORTING BECALI S.A.,valabila trei luni de zile. Pana la data prezentei, nu s-a solicitat inregistrarea schimbarii denumirii", au precizat reprezentanti Registrului Comertului pentru Ziare.com.

"Eu am schimbat numele la Registrul Comertului. Am schimbat in FCSB. Am anuntat Federatia si Liga. Nu astept pana in vara, nu stau sa ma cert cu ei. Lumea stie care e Steaua. De aia nu mai da Alibec goluri, ca nu se mai cheama Steaua si se cheama FCSB", a spus ieri Becali la Digi.

Becali a pierdut in instanta dreptul de a mai folosi denumirea Steaua pentru clubul sau.