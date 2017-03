Cum arata noua viata a lui Radoi: "E greu, e obositor!" Cum isi pregateste revenirea spectaculoasa in fotbal

Radoi s-a grabit sa debuteze in cariera de antrenor fara sa aiba licenta. A renuntat dupa doar cateva luni pe banca Stelei.

Radoi s-a mutat in Dubai, alaturi de familie, si urmeaza cursurile renumitei scoli de antrenori de la Coverciano.

Peste o luna incepe examenele.

"Daca pic un examen, am facut cursurile degeaba, pentru ca nu promovez. Trebuie sa o iau de la inceput."

"Calatoresc de la Dubai la Roma in fiecare saptamana, pentru a merge la cursurile scolii de antrenori. Sunt foarte ocupat in aceasta perioada. E greu, e obositor, calatoresc 7 ore in fiecare saptamana."

"Am invatat o gramada de lucruri, pe care nu stiu de unde as fi putut sa le invat."

"Ma bucur ca pana la urma am ascultat sfatul celor care mi-au zis sa vin aici, pentru ca e o scoala deosebita. E o diferenta foarte mare fata de alte locuri, ei incearca sa faca totul dinamic.", a explicat Radoi la DolceSport.