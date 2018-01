Cum a reactionat Becali cand a aflat ca Gardos a intrat in ultimele 6 luni de contract: "Gardos? Ce Gardos?"

Florin Gardos a intrat in ultimele sase luni de contract cu Southampton, insa o revenire la FCSB este exclusa.

Gigi Becali vrea sa-l readuca la echipa pe Cristi Tanase, dar Gardos nu este pe lista sa. Fundasul central in varsta de 29 de ani a fost macinat de accidentari in perioada petrecuta la Southampton si nu a jucat prea multe meciuri pentru englezi.



"Gardos? Ce Gardos? Pai ce sa facem cu jucatori care n-au mai jucat de 3 ani? Nu are rost sa discutam de Gardos", a declarat Gigi Becali la ProX.



Gardos, cumparat de englezi in 2014 pentru 6,8 milioane de euro, a prins doar 18 meciuri pentru englezi.