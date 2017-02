Cu Bizonul la atac! Suspendarea lui Alibec il face pe Gnohere titular in fata echipei impotriva careia se simte cel mai bine

Sperantele de gol ale stelistilor pentru meciul de diseara, impotriva Voluntariului, stau in "Bizonul" Gnohere. Suspendat dupa cartonasul rosu primit la Cluj, Alibec va vedea meciul din tribune.

Reghecampf nu are multe absente pentru meciul programat diseara, pe National Arena, cu FC Voluntari. Singura absenta este, insa, cea mai importanta: Denis Alibec, considerat de acum motorul echipei, a luat rosu la Cluj si va vedea meciul din tribune.

Absenta lui Alibec ii deschide insa calea lui Harlem Gnohere, atacant transferat si el in aceasta iarna de la Dinamo.

"Bizonul" are sansa de a juca pe pozitia pe care se simte cel mai bine, cea de varf impins. In plus, acesta va avea in fata echipa in fata careia se simte cel mai bine. La Dinamo, Gnohere a inscris de 3 ori in poarta Voluntariului in 4 intalniri.

Gnohere a inscris in meciurile cu Voluntari pe 30 noiembrie 2015 (3-1 pentru Dinamo), 15 august 2016 (3-1 pentru Dinamo) si 26 noiembrie 2016 (2-1 pentru Dinamo).

Acum, Gnohere spera sa sparga gheata si la Steaua, echipa in tricoul careia nu a reusit deocamdata sa puncteze.

Echipa probabila a Stelei

Fl. Nita - Enache, Balasa, Tamas, Momcilovic - Pintilii, Ov. Popescu - Jakolis, Achim, De Amorim - Gnohere