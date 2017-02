CRIZA ANUNTATA DE HAGI LA VIITORUL: "Fotbalul doarme! Lumea se uita la TV si iese doar ca sa se duca in Piata"

Lider in Romania, Hagi se loveste de o criza la Viitorul. Fanii nu vin la stadion.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro!

Hagi este extrem de multumit de situatia din actualul sezon. E lider, la 6 puncte peste Steaua, dar ramane nemultumit din cauza numarului mic de spectatori.

"Nicio echipa nu a aratat ca e mai buna ca noi. Am capatat experienta din playoff-ul de anul trecut. Poate putem face o surpriza mare, ar fi o surpriza mare sa ajungem in primele trei anul asta, ar fi o performanta istorica, frumoasa, incredibila pentru noi. Club mic, tanar, in formare sa ajungi sa iti domini adversarii, sa te impui."

"Sunt un pic dezamagit (n.r.: numarul fanilor), pentru ca media e mai mica decat anul trecut. Esti pe primul loc, ai infrastructura, ai fotbal frumos, nu ai motive... Loja s-a vandut intr-o saptamana, dar nu loja se vede. Speram sa facem ceva pana incepe playoff-ul, sa facem o campanie de abonati pentru ca daca nici asa nu o sa avem spectatori, o sa vedeti la orice meci in playoff, pentru ca nu se mai vand bilete. Cei care vin acum, atatia vor veni, ca nu mai cumpara bilete. Pot veni si din Transilvania, de oriunde in Romania. Daca nu vii la meciurile astea, cand mai vii"

"Stadionul e frumos, avem un magazin, ai ce sa mananci, sa nu bei, de ce nu vine lumea? E un mare semn de intrebare. Echipa joaca un fotbal extraordinar. Noi suntem pe primul loc, noi suntem surpriza. Sa-l vezi pe Rosu, pe Morar, sa vezi ce am luat. Trebuie sa facem orice sa revina suporterul la stadion. Poate e mai comod de acasa"

"Lumea se uita la fotbal la TV si iese in strada doar ca sa se duca in Piata sa spuna ceva. Fotbalul doarme, e adormit. Aici trebuie sa vii de placere, sa iubesti echipa, si atunci veti vedea ca va creste si calitatea campionatului. Asta inseamna cultura fotbalistica.", a declarat Hagi la conferinta de presa dupa victoria cu 3-0 cu Pandurii.

Viitorul joaca la Ovidiu, o localitate mica de langa Constanta, oras care a ramas fara fotbal, dupa ce Farul a fost distrus.

Declaratia lui Hagi vine intr-un moment critic pentru fotbalul din Romania din punct de vedere al imaginii. Cu Petrolul si U. Cluj in ligile inferioare, cu Steaua ramasa fara nume si identitate, cu Dinamo care e sub lupa procurorilor din cauza unei posibile evaziuni de 4 milioane de euro in dosarul insolventei si cu Rapid distrus, fotbalul romanesc pare tot mai parasit de fani.

Meciurile se joaca cu tribunele aproape goale, Steaua are cateva mii, daca nu chiar sute de suporteri la stadion, chiar pe National Arena, acolo unde conditiile sunt excelente, iar alte cluburi nu mai reusesc sa umple o peluza cu suporteri la meciurile importante din campionat.