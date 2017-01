Craiova, incalzire pentru RAZBOIUL cu Steaua: n-a pierdut NICIUN meci iarna asta! Ce s-a intamplat in meciul cu Zimbru

Craiova a primit oferta pentru Ivan din Olanda, dar nu vinde nimic pana in vara. Vrea sa se bata la titlu cu Steaua si Viitorul. Oltenii au castigat si ultimul amical din Malta.

Craiova a batut-o cu 2-0 pe Zimbru Chisinau. Bancu si Gustavo au marcat pentru olteni inainte de pauza. Multescu si-a pus mainile in cap la ocaziile imense ale Craiovei. In repriza a doua, oltenii si moldovenii au fost la un pas de bataie. S-au potolit rapid. Moldovenii aflati pe 5 in campionatul lor au tras primul sut pe poarta Craiovei abia in minutul 83. Imediat dupa ratarea Zimbrului, Craiova a primit penalty, dar Mazarache l-a ratat. Craiova a terminat neinvinsa cantonamentul din Malta.