Cota lui Alibec s-a prabusit dupa turul slab de campionat! Atacantul NU mai este cel mai scump fotbalist din lot. Cine l-a depasit

Cota lui Denis Alibec este in cadere libera.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Cele sase luni slabe, in care nu a reusit sa marcheze niciun gol in Liga i, i-au afectat serios cota lui Denis Alibec. Patronul Becali, care spera sa ia peste 10 milioane pe el, a scazut serios din pretentii la un moment dat, insa acum spune ca e dispus sa ii mai acorde varfului o sansa. Alibec va avea oportunitatea de a se "reabilita" in partea a doua a sezonului.

Fara gol marcat in acest sezon al Ligii I, Alibec a ajuns sa nu mai fie cel mai bine cotat fotbalist din lotul lui Nicolae Dica.

Alibec era evaluat la 3.000.000 euro de site-ul de specialitate transfermarkt.de la inceputul sezonului. Acum, atacantul de 27 de ani valoreaza doar 2.200.000 euro.

Cel mai scump jucator din lotul stelistilor este acum Budescu, evaluat la 2.300.000 euro.

Cei mai scumpi stelisti

1. Budescu - 2.300.000 euro

2. Alibec - 2.200.000 euro

3. Florin Nita - 2.000.000 euro

4. Florin Tanase - 1.800.000 euro

5. Romario Benzar - 1.800.000 euro

6. Gnohere - 1.600.000 euro

7. Floinel Coman - 1.500.000 euro

8. Mihai Balasa - 1.500.000 euro