Cosmarul trait de un jucator dat afara de Becali de la Steaua in aceasta iarna! Ce veste a primit

A fost pe lista neagra a Stelei, iar acum isi cauta club.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Aganovic nu a reusit sa se impuna la Steaua in ultima jumatate de an, iar Becali l-a anuntat ca pleaca in aceasta iarna.



Jucatorul spera ca isi va gasi repede un club, iar una dintre variante era Mouscron, echipa antrenata de Mircea Rednic.



Potrivit belgienilor de la Nordeclair.be, "Aganovic nu mai reprezinta o prioritate pentru club", dupa ce conducerea tehnica s-a reorientat spre alti fotbalisti.



Aganovic ar putea ramane insa in Romania si dupa aceasta iarna. Dinamo si Viitorul il considera o varianta utila.