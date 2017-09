Contra nu mai ramane pe banca pentru derby-ul cu Steaua. "E normal sa plec!" Anuntul facut de antrenor

Contra a plecat de la Dinamo la nationala.

Contra pleaca de la Dinamo inainte de meciurile cu Chiajna, de miercuri, si cu Steaua, de duminica. Acesta a batut palma cu conducerea FRF si va fi noul selectioner, dupa ce va fi validat in CEx de joi.

"Ieri m-am intalnit cu presedintele FRF, am stat multe ore de vorba, am ajuns la un numitor comun in ceea ce priveste numirea mea la echipa nationala. Pana se va valida in Comitetul Executiv voi lasa fraie libere staff-ului pentru acest meci. Mi se pare normal ca atunci cand am ajuns la o intelegere sa las Dinamo. Le multumesc celor de la Dinamo, domnului Negoita, pentru sansa oferita. Au inteles ca imi doream foarte mult sa ajung la echipa nationala.

Stiu unde merg, ca nu voi fi iubit de toata lumea, sunt multi antrenori care isi pot da cu parerea, am promis cand am venit la Dinamo ca voi munci si voi incerca sa schimb ceva la echipa si am reusit asta.

Piturca, Iordanescu, Hagi, toti au inceput pe la 41 de ani pe banca nationalei, eu am 42 de ani deci este momentul potrivit. Stiu ce inseamna echipa nationala si sper sa le redau jucatorilor acest sentiment", a spus Contra in conferinta de presa.