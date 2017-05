Contra: "Nu ma gandesc la titlu, e foarte greu ca celelalte echipe sa se incurce!" Ce a spus inainte de meciul

Dinamo joaca sambata la Cluj cu CFR si poate sa treaca pe primul loc in clasament, macar pentru o zi.

Antrenorul celor de la Dinamo, Cosmin Contra, a vorbit in conferinta de presa de dinaintea meciului cu CFR Cluj, spunand ca nu cred ca echipa sa mai poate castiga titlu - Dinamo are 2 puncte in spatele Viitorului si a Stelei cu 2 etape inainte de final.

"Avem o deplasare foarte grea, la Cluj, cu o echipa buna, care vine dupa un rezultat nefavorabil in ultima etapa. Am incercat in aceasta saptamana sa-i atentionez pe jucatori ca ne va astepta un meci la fel de greu sau chiar mai greu decat cu Steaua. Vreau ca jucatorii sa fie concentrati, sa jucam bine si sa castigam pentru a ajunge in ultima etapa cu optiuni de a termina cat mai sus in clasament.



Satisfactia e enorma, am gasit un grup de jucatori din primul moment cand am intrat in vestriar. Le-am transmis de atunci ca eu cred in ei atat individual, cat si ca echipa. Ei au receptionat foarte bine mesajul si e meritul lor, le-am spus-o dupa fiecare victorie, dupa fiecare evolutie buna. Ma bucur enorm ca au inteles ca fara sacrificiu si o concentrare foarte mare nu poti sa realizezi lucruri. E munca lor de 1 an de zile, mai sunt doua saptamani de sacrificiu.



Sincer, nu ma gandesc la titlu. Ma gandesc la meciul de maine seara. stiu ce ma asteapta la Cluj si sper ca in vestiar fiecare sa fie constient de dificultatea meciului. Eu sunt realist, intotdeauna am analizat bine celelalte formatii, sanse, si e foarte greu ca celelalte echipe sa faca pasi gresiti" a declarat Cosmin Contra.