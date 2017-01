ACUM LIVE la Sport.ro: Gigi Becali prezinta in premiera actele cu care a preluat Steaua! Dezvaluiri de MILIOANE

13:07

VIDEO / Gigi Becali prezinta in premiera actele cu care a preluat Steaua. Acesta declara:







"Jur ca tot ce spun in aceasta conferinta e adevarat! In anul 2000 eram prieten cu Paunescu si Piturca. Nea Viorel mi-a zis: "esti tanar, ai bani, ai nevoie de asta, de celebritate". Cuvintele lui. Intram intr-o combinatie. Steaua avea datorii 4 milioane de dolari, era spre faliment. Anul 2000. Se intampla asta. In anul 2000, uitati aici, semnatura Paunescu. Am dat 2 milioane de dolari, multi bani. Contract de imprumut la Steaua. In 2000, repet de mai multe ori, sa se stie. Am dat banii imprumut."



"Dupa ce am dat acesti bani, apoi intervine un contract de dare in plata. Eu acesti bani pe care ii dau imprumut se vor transforma intr-o societate pe actiuni. In 2001, act de dare in plata. Ce spune? Am dat 6 milioane dolari si ca se va face o societate pe actiuni si voi primi actiuni. Eu dadeam bani din 2000, 2001, 2002. Am dat 3 ani bani la Steaua, apoi ei se obligau sa faca acea societate."