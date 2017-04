Comunicatul lui Gica Hagi dupa avalansa de mesaje de dupa Viitorul - Astra

Viitorul a invins Astra cu 2-1 si si-a pastrat avansul de trei puncte fata de Steaua.

Comunicatul emis de clubul Viitorul:



"In cel mai important si frumos moment al clubului nostru am constatat cu regret ca un grup formator de opinie incearca sa creeze o imagine total negativa despre clubul si proiectul nostru, incercandu-se patarea imaginii pe baza unor speculatii, supozitii, diversiuni, culmea, in cel mai frumos meci al Play-Off-ului, asa cum a fost apreciat de comentatori si majoritatea oamenilor de fotbal.

Proiectul nostru are ca obiectiv formarea de tineri cu spiritul sportiv de a lupta si a incerca sa devenim CEI MAI BUNI pe teren (sportivi de inalta performanta, puternici mental, fizic, tactic cu spirit de invintator) si nu in afara terenului asa cum speculati incercand sa stricati imaginea noastra fabricand o diversiune in mintea suporterilor si a oamenilor de sport din Romania.

Acestui grup ii transmitem ca noi dorin sa ne duelam doar pe teren (unde ne simtim pregatiti), iar concluzia noastra este ca SUCCESUL nostru deranjeaza si nu este corect sa cautati sa mutati lupta in afara terenului.

Inca o data va aducem la cunostinta ca am fost primul club din Romania in care fiecare angajat (conducatori, staff tehnic, jucatori, juniori, personal auxiliar etc.) a semnat declaratie pe propria raspundere ca intelege sa respecte Regulamentul disciplinar al FRF, care reglementeaza si sanctioneaza Coruptia / Pariurile sportive / Integritatea competitiilor (art.60), Integritatea meciurilor (art.60 bis) si Manipularea rezultatului unui joc (art.61)."