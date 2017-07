Comandantul CSA Steaua anunta ce se intampla cu echipa! Mesajul pentru suporterii nerabdatori

Aripa stelistilor care sustin proiectul CSA l-a criticat pe Marius Lacatus pentru lipsa de activitate de la noua echipa a Armatei.

Comandantul CSA Steaua, Cristian Petrea, a afirmat, luni, intr-o conferina de presa, ca echipa de fotbal nou infiintata va avea un lot de 26 de jucatori pana la 15 iulie si ca doreste sa fie inscrisa in Liga a IV-a la AMFB.

“Am reusit transferul unor jucatori de la Regal Sport, suntem in tratative si cu alti jucatori. In perioada ianuarie-mai, Marius Lacatus, impreuna cu antrenorii centrului au vizionat peste 80 de partide, au avut in vedere peste 100 de jucatori, iar incet-incet s-au restrans la 26 de jucatori. Speram ca ei sa si accepte oferta noastra astfel incat ca pana la 10-15 iulie sa avem lotul inchegat si celelalte lucruri sa decurga normal. Avem creionat si un program de pregatire, care va incepe cu antrenamente in baza Ghencea, apoi un cantonament la Forban sau Cheile Gradistei si apoi urmeaza debutul in Liga a IV-a. Momentan nu am inscris echipa, suntem in contact permanent cu AMFB, am inteles ca in aceasta saptamana vor pune pe site noua forma de cerere de afiliere. Noi avem documentele pregatite, le depunem si asteptam decizia dumnealor. Noi ne dorim Liga a IV-a pentru ca avem in spate un palmares, o infrastructura, un centru de copii si juniori si echipa de fotbal”, a declarat Petrea.

Referitor la reconstructia stadionului din Bulevardul Ghencea, oficialul CSA Steaua a spus ca aceasta se afla in faza studiului de fezabilitate: “Suntem in corespondenta cu Compania Nationala de Investitii, am trecut de studiul de prefezabilitate, urmeaza ca dumnealor sa initieze demersuri pentru studiul de fezabilitate. Suntem in grafic, nu sunt probleme din punctul acesta de vedere”.