COLAPS TOTAL! Cel mai scazut moment din ultimii 6 ani in Romania! Cat au ajuns sa coste acum cluburile din Liga I

Insolvente, faliment, scandaluri. Liga I e intr-un moment extrem de scazut acum, o arata cifrele.

Liga I respira prin prezenta Astrei in primavara Europa League si jucatorii produsi de Academia Hagi. Scandalurile si problemele legale inca ingroapa cluburile intr-o lipsa totala de incredere, tribunele sunt goale, iar brandurile sunt istorie.

Incepand cu aceasta saptamana, Steaua este oficial FCSB. Acum si in acte. Dinamo e in vizorul procurorilor pentru modul in care a fost facuta insolventa, iar nume care anul trecut se luptau in playoff, precum ASA si Pandurii, acum sunt intr-un moment critic.

Scaderea interesului din tribune pentru fotbal vine intr-un moment in care si estimarile loturilor se afla intr-un punct alarmant. Potrivit cifrelor transfermarkt.de, Liga I este evaluata acum la 134.04 milioane de euro, adica cel mai slab moment din 2011 si pana acum.

Trebuie insa mentionat aici ca si micsorarea numarului echipelor din Liga I a contribuit la aceasta scadere. Dar si a plecarii jucatorilor importanti din Romania, precum Stanciu, Chipciu, Razvan Marin sau Dorin Rotariu.

Cum a evoluat in ultimii ani valoarea cluburilor din Liga I (transfermarkt.de)

Februarie 2017: 134,03 Mill. €

Februarie 2016: 167,83 Mill. €

Februarie 2015: 199,55 Mill. €

Februarie 2014: 179,40 Mill. €

Februarie 2013: 184,13 Mill. €

Februarie 2012: 150,93 Mill. €

Februarie 2011: 108,63 Mill. €