"Chiar am vorbit cu Miriuta! S-a schimbat lumea! Noi tinem cu ei si ei cu noi". Stelistii spera la ajutor din partea rivalilor pentru a ramane pe primul loc

Stelistii au inregistrat a doua infrangere a sezonului la Iasi si risca sa piarda primul loc al clasamentului, daca CFR Cluj o va invinge pe Dinamo in derby-ul etapei a 18-a.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al Stelei, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. Stelistul a discutat despre infrangerea echipei de la Iasi, dar si despre ce urmeaza pentru Dica & Co pana la finalul anului. Duckadam spera ca Dinamo sa o bata pe CFR si sa il incurce pe Dan Petrescu in cursa pentru preluarea primului loc.

"N-a fost un meci atat de rau pe cat o arata rezultatul, dar trebuie sa acceptam si aceste lucruri. Aseara am avut ghinion, asta este, trebuie sa mergem inainte. Am avut bara, am avut minge scoasa de pe linia portii.

Patronul are pretentii foarte mari, e normal, la cati bani a investit in echipa. Acum vom vedea ce se intampla, sa vedem si rezultatul de la Dinamo - CFR.

Jucam de 3 luni din 3 in 3 zile, e si oboseala. Nu e oboseala fizica, cat psihica.

Uitati-va la Dortmund, care joaca cu 80.000 de spectatori si unde sunt salarii uriase. Echipa se zbate in clasament.

E foarte greu cand trebuie sa faci atatea rotatii in echipa, sa lasi pe toata lumea sa joace, pentru ca ai fotbalisti de valoare.

Chiar vorbeam cu Miriuta, s-a schimbat lumea. Ei au tinut cu noi impotriva Iasiului, noi o sa tinem cu ei impotriva CFR-ului. Fiecare isi urmareste interesul, e normal.



Va fi un final foarte greu in acest final de an, sa nu uitam ca avem inca doua meciuri in Europa League.

Cred ca la Plzen vom vedea o alta formatie, probabil vor evolua jucatori care au bifat mai putine minute. Apoi ne vom concentra pe meciul cu Astra, pentru ca pe acela trebuie sa-l castigam neaparat, altfel avem sanse mici sa incheiem anul pe primul loc", a spus Helmuth Duckadam la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.