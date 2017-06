CFR, aproape de o noua lovitura dupa aducerea lui Dan Petrescu! Un jucator de nationala, aproape de Cluj

Finala Champions League, REAL - JUVE, azi la 21:45 pe ProTV

CFR Cluj are planuri mari. Cel putin la transferurile anuntate, clujenii rivalizeaza cu Steaua, singura echipa care a investit in aducerea de jucatori in ultimii ani.

Clujenii au batut palma cu Dan Petrescu si vor sa faca o echipa puternica la Cluj, dupa ce au iesit din insolventa.

Prima tinta este Felipe Teixeira, jucator care si-a terminat contractul cu Astra si care nu s-a inteles cu Steaua. Becali i-a oferit 15.000 de euro pe luna, un salariu urias pentru un jucator de 37 de ani, insa portughezul vrea 20.000 de euro. Pe fir a intrat CFR, care ar putea sa il deturneze din drumul spre Steaua.

O alta tinta este Hoban. Obisnuit al nationalei, Hoban a fost lasat in afara lotului de Daum pentru meciul cu Polonia. Acesta era titular in mandatul lui Iordanescu, insa pare sa isi fi iesit din forma in ultima perioada.

Negocierile au fost confirmate de Hoban la Digi, acesta spunand ca in 2 zile se va decide daca vine in Romania.