CFR a lasat acasa 6 jucatori inainte de meciul cu Viitorul. Lovitura cea mare ar putea fi atacantul titular

Bud, Camora, Gomelt, Mincă, Juan Carlos si Tiago Lopes au fost lasati acasa de CFR pentru meciul cu Viitorul, anunta Digi. Lopes e suspendat, Camora este accidentat, Mica e oricum rezerva de portar, in timp ce Juan Carlos si Bud sunt rezerve la CFR in ultima perioada.

Surpriza ar fi absenta lui Omrani din teren. Acesta s-a accidentat si s-a antrenat separat, insa are sanse sa joace cu Viitorul sambata.

Viitorul a beneficiat de mai multe absente in meciul precedent, cu CSU Craiova, cand oltenii au bagat 4 juniori in prima echipa, fotbalisti ce nu au mai bifat niciun minut in teren.