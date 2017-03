Cele trei cuvinte pe care Reghe refuza sa le rosteasca in 2017! Ce s-a intamplat dupa fiecare lovitura primita

Steaua are o singura victorie in 2017, cu Craiova. Situatia lui Reghe pare tot mai complicata, dupa ce antrenorul Stelei a intrat in colimatorul patronului.

Lipsa de atitudine, greselile individuale, greselile colective, greselile de arbitraj - toate acestea au fost invocate de Reghe in 2017, in urma rezultatelor slabe din meciuri cheie.

Trei cuvinte lipsesc insa din discursul lui Reghecampf, indiferent cum a aratat echipa in teren: "E vina mea". Antrenorul Stelei nu a vorbit in niciun moment despre posibilitatea ca el sa fi gresit in anumite momente in meciurile din acest an.

Steaua are o singura victorie intr-un meci oficial in 2017, cu Craiova, iar in rest a facut 3 rezultate de egalitate si a suferit o infrangere.

Ce a spus Laurentiu Reghecampf dupa:

- CFR - Steaua, 1-1

"Cat de usor a primit Denis cartonasele! Strici un joc aiurea! Am avut un 11 metri la Marko, la Alibec… Am avut patru ocazii mari si primim gol din minge deviata. Am jucat in 10, dar am avut totusi ocazii mari. Denis este puțin vinat. De arbitri in special. Denis e un jucator foarte bun. Ne poate ajuta in orice moment. Nu este singurul jucator de la Steaua, Denis nu poate juca singur. Nu vreau o presiune asa de mare pe Alibec."

- Steaua - Voluntari, 2-2

"In prima repriza primim un gol dintr-o degajare de la un fundas, e prea usor. Egalam, apoi avem 2-3 sanse de gol si ratam... Gnohere trage iar din 12 metri, apoi De Amorim doua sanse foarte mari. Voluntari nu ne-a surprins deloc, au incercat doar sa degajeze si sa joace pe contraatac, dar nimic organizat. In repriza a doua, am facut doua schimbari tactice, De Amorim nu a fost activ cum trebuia, are ambele unghii de la degetele mari de la picioare sunt accidentate, nu a putut sa joace cum trebuie, de aceea l-am schimbat. Pe Pintilii la fel, am jucat mai ofensiv. Primum un gol dupa 11 metri usor acordat, nu vorbesc despre arbitraj dar s-au intamplat cateva faze si la Cluj si aici. In fine, egalam apoi, avem iar sanse mari de gol, cred eu ca echipa fizic si tactic a jucat foarte bine, nu ne-au surprins cu nimic."

- Gaz Metan - Steaua, 1-1

"Jucatorii trebuie sa fie mult mai concentrati. Steaua inseamna altceva, iar jucatorii, mai ales cei de la mijlocul terenului, trebuie sa fie mai atenti. Sunt suparat pe Sulley, a gresit mult"

- Steaua - Dinamo, 1-3

"Agresivitatea celorlalti nu a fost cea care trebuia. Pentru mine e un semn de intrebare, pentru ca le-am spus dinainte ca nu ma intereseaza rezultatul, ca vreau ca acest meci sa fie un antrenament. Poate si noi le cerem mult in fiecare meci, trebuie sa schimbam un pic foaia. Nu avem agresivitate pentru a face presing, trebuie sa jucam mai mult la rezultat. Agresivitatea de azi nu a fost cea care trebuia, in niciun moment nu am fost peste cei de la Dinamo. Poate ei au mai multa dorinta. (...) E vorba de dorinta aici, trebuie sa investesti mai mult la meciurile importante, Eu cred ca atunci cand intri pe teren trebuie sa faci un singur lucru, sa joci fotbal cat mai simplu. (...) Nu ma simt in pericol, nu am ce sa-mi reprosez, nici mie nici jucatorilor."